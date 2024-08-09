В Татарстане построят новый грузовой речной порт за 3 млрд рублей

Презентация предоставлена Агентством инвестиционного развития РТ

В Алексеевском районе Татарстана построят грузовой речной порт. Данный проект осуществляет компания АО «Автострада». Об этом стало известно на программе «Муниципальный час», который провела руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Глава района Сергей Демидов пояснил, что необходимость данного объекта возникла в связи с необходимостью доставки инертных материалов.

Территория строительства — 194 га, мощность по грузообороту на 2030 год составит 5 млн тонн. Плановый объем инвестиций — более 3 млрд рублей.

«Это очень крупный проект. Ведется разработка проектно-сметной документации. К 2030 году он должен заработать в полную мощь», — уточнила Талия Минуллина.

Предполагается, что реализация проекта поспособствует развитию транспортной инфраструктуры на территории Татарстана и транспортной системы России, придаст импульс развития территории всего Поволжского экономического района в целом, увеличит экспорт и импорт.

«Все необходимые изменения, схемы планирования как на территории республики, так и России внесены, земля под объект сформирована, работаем дальше», — раскрыл детали глава района Сергей Демидов.