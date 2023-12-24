В Татарстане построят новый филиал поликлиники Высокогорской ЦРБ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Высокой Горе откроют новый филиал поликлиники Высокогорской ЦРБ. Стоимость строительства составит более 89 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Одноэтажное здание будет обслуживать более 800 человек. Оно будет поделено на два отделения: терапевтическое и педиатрическое. В каждое будет вести отдельный вход.

В терапевтическом отделении предусмотрены гардероб, комната временного пребывания, регистратура, комната хранения грязного белья с бактерицидным облучателем, комната хранения лекарств со шкафами и фармацевтическим холодильником, прививочная, стерилизационная, процедурный кабинет, электрощитовая, комната персонала, два кабинета терапевта, смотровая, санузел, мусорокамера и теплогенераторная.

В терапевтическом отделении разместят тамбур фильтр-бокса и фильтр-бокс — комнату пребывания, два кабинета педиатра, регистратуру, комнату персонала, санузлы, комнаты хранения лекарств, гардероб для уличной одежды, процедурный кабинет, комнату хранения грязного белья, прививочную, вестибюль, тамбур эвакуационного выхода.

Проект предусматривает удобный доступ для маломобильных групп населения: пандус, специальные санузлы в каждом отделении.

Объект должен быть сдан до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.