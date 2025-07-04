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Общество 4 июля 2025 18:57

В Татарстане построят мост через реку Меша за 200 млн рублей

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В Сабинском районе Татарстана появится мост через реку Меша. Как следует из тендера, размещенного на портале госзакупок, стоимость строительства оценивается в 200 млн рублей.

Сооружение возведут в районе села Мингер. Протяженность моста составит 47,6 погонного метра. Завершить все работы подрядчику предстоит до 20 ноября 2026 года.

Проект будет профинансирован из бюджета Татарстана, заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Главтатдортранс».

#строительство моста #Татарстан #сабинский район рт
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