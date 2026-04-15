Экономика 15 апреля 2026 12:14

В Татарстане построят и отремонтируют дороги более чем на 91 млрд рублей

В Татарстане в этом году построят, реконструируют и отремонтируют 300 км региональных и более 545 км муниципальных дорог. На эти работы направят 91,4 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«В прошлом году построено, реконструировано и отремонтировано более 176 км федеральных дорог, около 500 км региональных дорог, свыше 1 тыс. км муниципальных дорог. Восстановлен 31 мост», – рассказал он.

Песошин напомнил, что в прошлом году была завершена реконструкция участка трассы М7 и открыто движение по обходу села Сокуры, а также началось строительство еще одного выезда из Казани – дублера Оренбургского тракта.

«На указанные цели направлено 133,3 млрд рублей», – подчеркнул он.

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

14 апреля 2026
В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

14 апреля 2026
