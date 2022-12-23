В Татарстане построят глэмпинги с детской парусной школой и садом белых лилий

В Менделеевском и Зеленодольском районах Татарстана построят глэмпинги «Белая лилия» и «Паруса». На их строительство инвесторы суммарно направят около 177 млн рублей. Об этом стало известно из материалов презентации, которую руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов представил на заседании Инвестсовета под председательством Президента Рустама Минниханова.

Большая часть суммы – 100 млн рублей – будет вложена в строительство глэмпинг-парка «Белая лилия» на территории Менделевского района. Здесь появятся 20 домиков, ресторан, СПА-комплекс, сад на воде из белых лилий, каток, горки и детские площадки, а также ландшафтный амфитеатр и подвесная экотропа.

Оставшаяся часть пойдет на строительство глэмпинга «Паруса» в Зеленодольском районе. Его особенностью станет парусная детская школа, благодаря которой он и получил свое название. Помимо этого, здесь построят 12 домов для отдыха, круглогодичный бассейн, а также кафе и рестораны.

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