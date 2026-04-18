В Татарстане построят более 100 новых домов по программе доступного жилья

В 2026 году в Татарстане планируется возведение 108 многоквартирных домов общей площадью 150,6 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить 3123 татарстанских семей новым жильем и выполнить одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Госжилфонда при Раисе РТ.

На сегодняшний день выполнено 38,3% годового плана. В эксплуатацию введено 10 домов на 1119 квартир общей площадью 57,7 тысяч квадратных метров.

Активное строительство развернулось в крупнейших городах республики. В Казани завершено возведение 5 жилых комплексов на 774 квартиры, одновременно строятся еще 5 домов на 1528 квартир. В Набережных Челнах возводятся 6 домов на 942 квартиры, в Нижнекамске – 2 дома по 170 квартир в каждом. Дома также строятся в Агрызе, Арске, Менделеевске, Кукморском, Сармановском и других районах РТ.

Программа социальной ипотеки, реализуемая Госжилфондом при Раисе РТ с 2005 года, остается уникальной для России. За 21 год работы введено в эксплуатацию более 8,5 миллионов квадратных метров жилья, улучшили жилищные условия свыше 138 тысяч семей.

Социальная ипотека открывает доступ к жилью на выгодных условиях. Заемщики могут оформить кредит под 7% годовых на срок до 28,5 лет с первоначальным взносом от 10%. Квартиры передаются с чистовой отделкой, а их стоимость на 30% ниже рыночной. Дополнительно семьям при рождении ребенка после постановки на учет выплачивается компенсация 200 тысяч рублей.