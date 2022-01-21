В Татарстане построят 35 животноводческих комплексов на более чем 30 тыс. коров

В Татарстане в этом году введут в эксплуатацию 35 животноводческих объектов на более чем 30 тыс. голов коров. Для этих комплексов запланирована закупка племенных нетелей в других регионах России и зарубежных странах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.

«За прошлый год введено 20 новых молочных ферм и комплексов на 15 тыс. голов в целом. Для улучшения стада и заполнения комплексов было завезено более 17 тыс. голов нетелей, — сказал глава Минсельхозпрода РТ. — Строительство и ввод современных молочных комплексов формируют базу для дальнейшего увеличения производства на уровне 2 — 3% ежегодно».

Зяббаров подчеркнул, что животноводство — одно из ключевых направлений развития сельского хозяйства в республике. За прошлый год во всех категориях хозяйств было произведено около 2 млн тонн молока, в том числе 1,5 млн тонн — в сельхозформированиях.

«Произведено более 530 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе с ростом на 2% к 2020 году.

Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. Для улучшения воспроизводства активно внедряются программы управления стадом и управления кормлением. Они работают в 143 хозяйствах республики, поголовье коров в них составляет 65% от дойного стада», — отметил он.

По словам министра, приоритетным направлением также является организация кормовых центров. На сегодня введено в эксплуатацию 25 центров в 15 районах. На этот год запланировано строительство в 13 районах еще 27 таких объектов с производительностью от 50 тонн в сутки.

«Цифровые решения позволяют выстраивать системный учет, протокольную работу каждого технологического процесса, подбирать рацион и схему кормления животных, контролировать передвижение, проводить мониторинг здоровья и предотвращать эпизоотию. Все это соответственно облегчает работу руководителей сельхозформирований и зооветеринарных специалистов», — заключил он.