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В Татарстане построят 20 новых ФАПов за 185 млн рублей
В Татарстане запланировано строительство новых фельшерско-акушерских пунктов. Возведение 20 объектов в нескольких районах обойдется более чем в 185 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Так, до 1 декабря новые ФАПы Б должны быть сданы в Верхнем Колчурино Алькеевского района, деревнях Ибря, Бикнарат Высокогорского района, селе Керекес Заинского района, Большой Янгасале Камско-Устьинского района, поселке им.Мичурина Лениногорского района, селе Болгар Нижнекамского района, Абрыскине Нурлатского района, Кобякове Пестречинского района, Балыклы Тюлячинского района, Кряш-Буляке Ютазинского района.
ФАП В откроются в селе Крынды Агрызского района, Дальней Ивановке Альметьевского района, Альмендерове Апастовского района, Бишне Зеленодольского района, Асан-Елге Кукморского района, Рангазаре Сармановского и Большой Турме Тетюшского района.
Еще два ФАПа Г построят в Агерзе Азнакаевского и Подлесном Бугульминского района.
Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.
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