В Татарстане построят 19 футбольных манежей и спортплощадок за 583 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани и районах Татарстана построят четыре крытых футбольных манежа и 15 универсальных спортивных площадок. Стоимость работ оценивается в 582,992 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Крытые манежи с футбольной поляной 20 на 40 метров появятся в Камском Устье, Аксубаеве, пгт Джалиль и селе Усады. Площадки — в Елабуге, Нижнекамске, Кукморе, Новошешминске, а также в Большом Арташе, Старом Мичане, Шикшах, Юлбате (Сабинский район), в Кукморе, Семиозерском сельском поселении Высокогорского района, Набережных Челнах, Маскаре Кукморского района. Еще три объекта откроются в Казани: по ул.Короленко, Интернациональной, пр.Амирхана.

Строительство должно быть завершено до 1 декабря 2024 года.

Заказчиком работ является Главстрой Татарстана, средства выделят из республиканского бюджета.