Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане построят 19 футбольных манежей и спортплощадок за 583 млн рублей
В Казани и районах Татарстана построят четыре крытых футбольных манежа и 15 универсальных спортивных площадок. Стоимость работ оценивается в 582,992 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Крытые манежи с футбольной поляной 20 на 40 метров появятся в Камском Устье, Аксубаеве, пгт Джалиль и селе Усады. Площадки — в Елабуге, Нижнекамске, Кукморе, Новошешминске, а также в Большом Арташе, Старом Мичане, Шикшах, Юлбате (Сабинский район), в Кукморе, Семиозерском сельском поселении Высокогорского района, Набережных Челнах, Маскаре Кукморского района. Еще три объекта откроются в Казани: по ул.Короленко, Интернациональной, пр.Амирхана.
Строительство должно быть завершено до 1 декабря 2024 года.
Заказчиком работ является Главстрой Татарстана, средства выделят из республиканского бюджета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»