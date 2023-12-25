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В Татарстане построят 16 исполкомов и пунктов обслуживания населения за 111 млн рублей
В Татарстане планируют построить семь исполкомов сельских поселений, а также девять пунктов комплексного обслуживания населения. Стоимость работ оценивается в более чем 111 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.
Новые здания исполкомов появятся в Актанышбашском сельском поселении (Актанышский районе), Усадском (Высокогорский район), Старокакерлинском (Дрожжановский), Молькеевском (Кайбицкий), Манзарасском (Кукморский), Новоильмовском (Черемшанский) и Татарско-Толкишском (Чистопольский).
Пункты комплексного обслуживания населения построят в населенных пунктах Азнакаевского, Алексеевского, Балтасинского, Зеленодольского, Елабужского, Мензелинского, Нурлатского, Пестречинского и Ютазинского районов.
Помимо строительных работ, подрядчик должен оснастить здания необходимой мебелью, оборудованием и инвентарем. Завершить работы он должен до 1 декабря 2024 года.
Заказчиком является Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.
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