10 марта 2026

В Татарстане построят 12 новых площадок для сдачи ГТО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые площадки для сдачи ГТО планируют открыть в Татарстане до 1 августа. Они появятся в 12 районах республики. На создание спортивных зон направят 37 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Новые площадки планируют разместить в Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском, Бавлинском, Дрожжановском, Зеленодольском, Муслюмовском, Новошешминском, Черемшанском, Сармановском, Альметьевском и Апастовском районах.

Точные адреса будущих спортивных зон определят после заключения государственного контракта.

Площадки оснастят оборудованием, необходимым для выполнения основных нормативов комплекса ГТО. Там установят турники и перекладины разной высоты, рукоходы, гимнастические скамьи, помосты для отжиманий и упражнений на пресс, а также комплекс для прыжков в длину.

Кроме того, на площадках появятся уличные силовые и кардиотренажеры, резиновое покрытие и информационные стенды с нормативами испытаний. Часть оборудования адаптируют для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно данным тендера, на закупку спортивного оборудования из федерального бюджета направят 20 млн рублей, еще около 17 млн рублей предусмотрено из бюджета Татарстана. Общий срок исполнения контракта установлен до 31 декабря 2026 года.

#гто в татарстане #ГТО
