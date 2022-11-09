В Татарстане построили участок дороги Старое Алимово – Чишма длиной около пяти километров

В Актанышском районе Татарстана построили участок автодороги Старое Алимово – Чишма протяженностью 4,8 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнены работы по устройству новой дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин щебнем», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили 14 водопропускных труб и нанесли дорожную разметку. Подрядной организацией выступил «Татавтодор».