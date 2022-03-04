В Татарстане построили лестницу к Юрьевской пещере и укрепят Хрустальный водопад

Экотуризм за последние два-три года стал одним из самых популярных направлений в России. Татарстан признан лидером в этой сфере. Об этом сообщила сегодня на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда института развития городов Республики Татарстан Оксана Саргина.

«В 2020 году мы дали старт новому для республики направлению — экологическому и пригодному туризму. Тогда два туристско-рекреационных кластера в Камском Устье и на Голубых озерах стали победителями Всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ). Суть конкурса заключалась в выборе особо охраняемых природных территорий с высокой антропогенной нагрузкой и ее снижением за счет разрабатываемых мастер-планов и стратегий развития. В проекте было задействовано более 200 специалистов и экспертов, а также предприниматели и местные жители», — рассказала она.

Главными целями проекта стали развитие территорий вокруг региональных ООПТ и одновременное снижение антропогенной нагрузки. Для этого была создана туристская инфраструктура для перераспределения потоков туристов за пределы особо охраняемой территории.

В частности, вблизи ООПТ «Юрьевская пещера» организован лестничный спуск, буквально на днях строители там завершили работы. Этот спуск обеспечивает безопасность посетителей, предотвращает вытаптывание растительности и развитие эрозийных процессов. В этом месте установлены информационные стенды и предупредительные знаки. А на ООПТ «Голубые озера» планируется проведение берегоукрепительных работ Хрустального водопада Большого голубого озера для его сохранения.

«Мы понимаем, что экологический и природный туризм может развиваться не только на ООПТ. К сожалению, сейчас на ООПТ регионального или местного значения по-прежнему не решены многие законодательные проблемы. Более того, ни местные жители, ни туристы зачастую не понимают, что они находятся на особо охраняемых природных территориях, и не знают, как себя вести», — отметила спикер.

Саргина проинформировала, что в районах Татарстана проведена инвентаризация земельных участков с высоким рекреационным потенциалом и отобраны земли, подходящие под создание объектов туристической инфраструктуры — кемпингов, глэмпингов, баз и домов отдыха. Всего отобрано 400 земельных участков и 25 заброшенных баз отдыха, и эта работа продолжается.

Все собранные данные загружены на единую цифровую платформу для оценки земель под объекты предпринимателями. В этом году на платформу добавлена такая возможность, чтобы местные жители также могли представлять свои земельные участки, для которых не найдено применение.

«В июле 2021 года были приняты изменения в Земельный кодекс РТ, которые позволяют получить муниципальный, государственный земельный участок под организацию объекта отдыха на природе в аренду без торгов — на основании распоряжения Президента РТ путем рассмотрения проекта на инвестсовете. Кроме того, определены группы соседних участков с высоким туристско-рекреационным потенциалом площадью более 15 гектаров, которые объединены для реализации комплексных проектов отдыха. Проект называется „Рекреационные зоны“», — продолжила спикер.

Для каждой рекреационной зоны региона сформирована единая концепция, которая опирается на принципы устойчивого развития. В республике проработаны рекомендации по возведению типовых решений нестандартных объектов отдыха — домов на воде, неровном рельефе, деревьях. С учетом опыта проделанной работы в Татарстане разработаны учебные пособия для предпринимателей, которыми сейчас пользуется вся Россия.