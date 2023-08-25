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Экономика 25 августа 2023 10:36

В Татарстане за 2023 год построили и отремонтировали почти 1 тыс. станций связи

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В Татарстане за 2023 год построили и отремонтировали почти 1 тыс. станций связи
Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

За первые семь месяцев этого года в Татарстане появились свыше 280 новых базовых станций связи. Об этом сообщил министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин.

«Построено более 280 базовых станций и свыше 700 станций было модернизировано», — сказал он.

Хайруллин добавил, что, несмотря на хороший прирост количества базовых станций, показатель всё ещё остаётся на 30% ниже, чем до введения санкций, что связано с ограничением поставок оборудования.

#связь #минцифры рт #Татарстан #хайруллин айрат
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