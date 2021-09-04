В Татарстане построили 71% запланированного на 2021 год жилья

С начала текущего года в Татарстане построили 1 млн 896 тыс. кв. метров жилья, что составляет примерно 102% к уровню прошлого года. Годовой план, предполагающий строительство 2 млн 670 тыс. кв. метров жилья, выполнен на 71%. При этом наблюдается небольшое опережение графика.

Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин. Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, по программе строительства коммерческого жилья сданы 86 многоквартирных домов из 164, их площадь составляет 689 тыс. кв. метров — 54% от плана, отметил докладчик.

По программе социальной ипотеки построено 110 тыс. кв. метров жилья из 280 тыс. запланированных, она выполнена на 39%. При этом министр уточнил, что «127 тыс. кв. метров, а это 35 многоквартирных домов, должны быть сданы в ближайшее время».

В свою очередь годовой план по индивидуальному жилищному строительству выполнен на 98%. Возведено 8127 домов из 8330 запланированных, пояснил Айзатуллин.

Отдельно глава Минстроя РТ остановился на программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которая в этом году включает 740 семей. В том числе по программе обеспечения жильем молодых семей муниципалитетам перечислены все необходимые средства — 60 млн рублей. По ней квартиры должны получить 49 семей.

Кроме того, в текущем году 32 семьи из 47, воспитывающих пятерых и более детей, реализовали свои жилищные сертификаты. Также квартиры должны получить восемь семей вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера. «Реализованы три из пяти выданных сертификатов», — уточнил Марат Айзатуллин.