В Татарстане построено уже 83% запланированного на 2021 год жилья

С начала текущего года в Татарстане построили 2 млн 210 тыс. кв. метров жилья, что примерно на 8% выше уровня прошлого года. Годовой план, предполагающий строительство 2 млн 670 тыс. кв. метров жилья, выполнен на 83%.

Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин. Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В частности, по программе строительства коммерческого жилья построено 90 многоквартирных домов из 164, их площадь составляет 702 тыс. кв. метров — 55% от плана, отметил докладчик.

По программе социальной ипотеки построено 116 тыс. кв. метров жилья из 280 тыс. запланированных, она выполнена на 41%. Всего по ней предполагается возвести 161 дом. При этом министр уточнил, что «еще 37 домов общей площадью 137 тыс. кв. метров достраиваются».

В свою очередь годовой план по индивидуальному жилищному строительству перевыполнен, «продолжается положительная динамика ввода жилья». На сегодня построено 10 307 домов — 124% от плана, который предполагал возведение 8330 зданий.