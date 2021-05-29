В Татарстане построено уже 43% запланированного на 2021 год жилья

С начала текущего года в Татарстане построили 1 млн 158 тыс. кв. метров жилья, что составляет около 43% от запланированных 2 млн 670 тыс. кв. метров. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то идет опережение темпов строительства жилья», — подчеркнул министр во время своего доклада.

В частности, из 164 запланированных «по линии коммерческого жилья» многоквартирных домов общей площадью 1 млн 265 тыс. кв. метров уже возведен 61 площадью свыше 342,7 тыс. кв. метров. Это составляет 27% от плана, уточнил Айзатуллин.

На программу социальной ипотеки приходится примерно 10% от годового плана жилищного строительства. Сейчас из 161 многоквартирного дома общей площадью 280 тыс. кв. метров построены 56 домов площадью 87 тыс. кв. метров. Еще 61 объект находится в высокой степени готовности (возведен на 70% и более), добавил докладчик.

Кроме того, по оценке главы Минстроя РТ, «в части индивидуальной жилой застройки план выполнен почти на 65%». На данный момент готовы 5 395 индивидуальных домов из 8 330 запланированных.