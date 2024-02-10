В Татарстане построено уже 13% жилья от плана на год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане по программе введено 13% жилья от плана на этот год, или 399 тыс. кв. метров. В общей сложности в 2024-м планируется сдать минимум 3,15 млн кв. метров жилплощади, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, мероприятие в формате ВКС провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По данным на 10 февраля, продолжил Айзатуллин, 5% жилья сдано в коммерческом строительстве. Это 22 дома общей площадью 68,9 тыс. кв. метров, по программе соципотеки 18%, или 12 домов суммарной площадью 29 тыс. кв. метров.

Также в Татарстане возведены 2229 индивидуальных жилых домов на 301 тыс. кв. метров. Уровень завершения составляет 20% от объемов, запланированных на 2024 год.

Продолжается реализация программ по обеспечению жильем отдельных категорий населения. В текущем году 1,7 млрд рублей предназначено на обеспечение жилплощадью 930 детей-сирот. Еще 28 многодетных семей с пятью и более детьми получат собственное жилье. В настоящее время специалисты проверяют учетные дела, переданные муниципалитетами. На основе их будут оформлены сертификаты.

Помимо этого, собственными квартирами обеспечат 84 семьи в 41 районе республики, а также шесть человек из категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Глава Минстроя Татарстана также рассказал о реализации республиканских и федеральных строительных программ, реализуемых в том числе по национальным проектам.

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.