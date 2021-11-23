В Татарстане построено и реконструировано 79,4 км региональных дорог и шесть мостов

В Татарстане в этом году построено и реконструировано 79,4 километра региональных автодорог, один путепровод и шесть мостов, отремонтировано 488,9 километра дорог регионального значения и пять мостов. Об этом стало известно на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Программа дорожного строительства в Татарстане успешно завершается, ее общая сумма составляет 38 млрд 696 млн 241 тыс. рублей. На капремонт и ремонт потратили свыше 12,5 млрд рублей, на содержание дорог — 5,2 млрд рублей. Конечно, крупнейший блок — национальный проект „Безопасные и качественные дороги”, на который выделено 12 млрд 186 млн рублей», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

В населенных пунктах Татарстана приведены в нормативное состояние 349 улиц с покрытием из щебеночно-песчаной смеси общей протяженностью 148 километров. Кроме того, отремонтировано существующее асфальтобетонное покрытие 238 улиц населенных пунктов общей длиной 124 километра.

Построены подъездные дороги к 30 фермерским хозяйствам, отремонтирована 21 подъездная дорога к садовым обществам общей протяженностью 47,1 километра, а также выполнено устройство подъездов к 19 детским оздоровительным лагерям.

Глава Миндортранса упомянул, что в Казани продолжается строительство Вознесенского тракта — «важнейшей дороги, которая должна разгрузить Мамадышский тракт». «Сейчас основные работы ведутся на первом этапе между Гвардейской и проспектом Победы. Это сложнейший маршрут. На сегодня освоено 4 млрд рублей, а работы в этом году должны быть завершены с объемом не менее 5 млрд рублей. Второй этап — чуть проще. Он должен снять напряженность в трафике между Гвардейской и проспектом Победы», — отметил он.

Министр добавил, что в Татарстане реализуются крупные федеральные проекты. Например, ведется строительство скоростной трассы М12 Москва — Казань. Он уточнил, что при возведении автомагистрали строится более 50 искусственных сооружений, включая и мост через Волгу длиной 3 км 626 метров.

«Из 25 свай 23 уже в работе. Будем поддерживать в нормативном состоянии почти 300 километров дорог, по которым подвозят строительные материалы. В республике протяженность трассы составит 142 километра. 165 млрд рублей нужно освоить за три года. На следующий год планируется освоить не менее 30–40 млрд рублей», — продолжил он.

Еще один важный проект, по словам Ханифова, — строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7. «Это долгожданный объект, который несколько десятилетий ждали жители этих городов. Начинается реализация проекта Казань — Екатеринбург. Нельзя не назвать еще одну дорогу, которая строится по концессионному соглашению, Шали — Бавлы», — подчеркнул он.

Глава Миндортранса заметил, что реализация всех этих федеральных проектов должна завершиться к 2024 году. «Общая протяженность этих четырехполосных дорог составит 475 километров. А по стоимости они приближаются к полтриллиона рублей», — констатировал он.

Говоря о национальном проекте «Безопасные качественные дороги», спикер напомнил, что ремонтируются дороги региональной сети и трех городских агломерации — Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской.

Так, по национальному проекту отремонтирован 51 участок региональных дорог общей протяженностью 96,7 километра. Обновлены 32 участка дорог Казанской агломерации длиной 61,6 километра, девять объектов в Набережночелнинской агломерации — 48,4 километра, четыре дорожных объекта Нижнекамской агломерации — 11,1 километра.

Татарстан в этом году получил награду за достижение наилучших показателей по итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как и другие нацпроекты, он инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.