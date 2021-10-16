В Татарстане построено 85% жилья от годового плана

В Татарстане завершается реализация 17 программ и Национальных проектов в сфере строительства. Республиканские программы выполнены на 85%. Завершены 2 программы, в которые входят 62 объекта на общую сумму 132 млн рублей, доложил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В рамках жилищного строительства в республике на сегодня построено 2 млн 269 тыс. кв. метров — 85% от годового плана.

В опережающем темпе работы ведутся по индивидуальному жилищному строительству. При плане в 8 тысяч 330 домов построено 10 тыс. 533 индивидуальных дома. План перевыполнен на 27%.

По линии коммерческого строительства выполнено 58% от план, что составляет 731 тыс. кв. м, или 94 многоквартирных дома. Продолжают строиться 70 многоквартирных домов.

По социальной ипотеке годовой план программы составляет 280 тысяч кв. м, или 161 дом. Уже построено 116 тысяч кв. м. жилья, что составляет 41% от плана.

Суммарная сметная стоимость 17 программ, реализуемых республикой, составляет 8 млрд 678 млн рублей. Из них реализованные программы «Обеспечение жильем молодых семей», «Строительство зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений».

Доля выполнения Национальных проектов оценивается в 87%. В 6 Нацпроектов, которые курирует Минстрой РТ, суммарно входят 99 объектов, 40 из них на сегодня завершены.

По федеральному проекту «Жилье» в республике реконструируются очистные сооружения в ЖК «Светлая долина» и строятся сети водоснабжения в ЖК «Лето». Работы по реконструкции очистных сооружений выполнены на 75%. На строительстве сетей водоснабжения в жилом комплексе «Лето» СМР внутри площадки закрыты на 78%, по внеплощадочным сетям работы завершены.