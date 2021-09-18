В Татарстане построено 78% жилья от плана этого года, доложил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В жилищном строительстве почти 105% составляет объем строительства жилья к уровню прошлого года. Построено 2 млн 078 тыс. кв метров, что составляет 78% от плана текущего года», — отметил министр.

Так, общий процент выполнения республиканских программ к настоящему моменту оставляет 77%. Суммарная сметная стоимость 17 программ, реализуемых республикой, превышает 8 млрд 600 млн рублей.

Завершены 6 детских садов из 16, которые строятся по федеральным проектам «Жилье» и «Содействие занятости женщин». Еще десять дошкольных образовательных учреждений достраиваются. В целом работы по этому направлению выполнены на 88%.

По социальной ипотеке годовой план программы составляет 280 тыс. кв. м, или 161 дом. На сегодняшний день в рамках программы построено 114 тысяч кв. м жилья, что составляет 40% от плана.

В этом году участниками четырех программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан являются 740 семей. Из них 49 представляют категорию «Молодые семьи». Средства для обеспечения их жильем — 60 млн рублей — в полном объеме переданы муниципалитетам. Использовали субсидии по назначению 46 получателей. Оставшиеся три семьи заняты подбором подходящих жилых помещений.