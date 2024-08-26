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В Татарстане построено 70 км дорог противопожарного назначения
В Татарстане продолжаются работы по строительству и реконструкции дорог противопожарного назначения – специалисты Агрызского, Азнакаевского, Болгарского, Буинского, Бугульминского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лениногорского, Нурлатского и Сабинского лесхозов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
«По состоянию на 26 августа текущего года в Татарстане произведены работы по строительству дорог противопожарного назначения общей протяженностью 70 км (63% от плана) и их реконструкции – 300 км (70%)», – сказано в сообщении.
Выполнение таких мероприятий соответствует целям и задачам федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
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