В Татарстане поставят спектакль о жизни татарского поэта Хасана Туфана

Ко дню рождения выдающегося татарского поэта Хасана Туфана в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» готовится премьера спектакля о его жизненном и творческом пути.

Планируется, что новая постановка в театральном пространстве арт-резиденции охватит весь жизненный путь татарского поэта, а сама история будет рассказана сквозь призму всеобъемлющей любви татарского творца к своей Родине, народу, товарищам по перу, детям, а главное — к своей жене Луизе Салиаскаровой.

«Это была искренняя и чистая любовь. Когда Хасан Туфан находился в местах лишения свободы, его жена взвалила на свои плечи все тяготы репрессий и старалась не беспокоить мужа плохими новостями. Он находился в неведении, что она лишилась работы, что их маленький сын Идегай умер от болезни, что Луиза, уже лишенная нормального жилья, сдавала свою кровь, чтобы иметь возможность передать посылку с провизией своему мужу. Луиза ушла из жизни раньше, чем ее муж вернулся в Казань. И тогда, когда Хасан Туфан открыл ридикюль, подаренный им своей возлюбленной, и оттуда вывались бесконечные квитанции о сдаче крови, о завышенных ценах за коммунальные услуги, в Туфане открылась новая грань творчества — поэта-лирика», — рассказала заведующая литературной частью арт-резиденции Елена Крайнова.

Генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов отметил, что для арт-резиденции важно наиболее точно передать в постановке факты жизни татарского поэта, раскрыв при этом все грани его творчества.

«Я бы хотел, чтобы театральный кластер арт-резиденции стал основой для передачи знаний великих талантов нашей республики подрастающему поколению. Важно, чтобы молодежь имела возможность соприкасаться с творчеством творцов, проверенных временем. Надеюсь, что постановка станет вкладом „Созвездия-Йолдызлык” в сокровищницу татарской культуры», — резюмировал Дмитрий Туманов.

Предполагается, что постановка будет представлять собой музыкальный драматический спектакль. Планируется, что он увидит свет 9 декабря. Премьера пройдет на татарском языке. Позже будет создана и русскоязычная версия.