В Татарстане поставлены на кадастровый учет границы 1 096 населенных пунктов

В Татарстане поставлены на кадастровый учет границы более тысячи населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин на XVI съезде ассоциации.

«В этом году активизировалась работа муниципалитетов по приведению в соответствие с изменениями в законодательстве документов территориального планирования. В целом в этом году наметилась определенная положительная тенденция – на кадастровый учет поставлены границы 1 096 населенных пунктов», – рассказал докладчик.

В то же время, по словам Губайдуллина, главам муниципальных районов необходимо взять под личный контроль этот вопрос и проводить еженедельный мониторинг, поскольку по закону работа должна быть завершена до 1 января 2024 года.

«Прежде всего, требуется завершить разработку и принятие документов по границам 994 населенных пунктов, которые уже находятся в работе. Зачастую здесь проблема не столько в финансировании, а в решении организационных и чисто бюрократических вопросах – согласовании, заключении ведомств, принятии локальных нормативных актов», – отметил он.

Руководитель ассоциации также подчеркнул, что по 1 029 населенным пунктам работы еще не начаты. «Просим Правительство республики рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании данных работ», – заявил он.