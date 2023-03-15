Росреестр РТ назвал первый религиозный объект 2023 года, поставленный на кадастровый учет

Управление Росреестра по Татарстану в 2023 году поставило на учет первый религиозный объект, сообщает пресс-служба ведомства.

Новая мечеть Мушбика расположена в селе Черемшан. Общая площадь двухэтажного объекта составляет 662,2 кв.м. В религизиозном заведении проводятся все обряды в соответствии с традициями ислама, а также организованы учебные курсы по основам религии.

По словам руководителя Росреестра Татарстана Азата Зяббарова, в 2022 году в ЕГРЮЛ были внесены сведения о кадастровом учете 13 религиозных объектов. Учитывая особый статус этих объектов недвижимости, их поставили на учет в кратчайшие сроки. Так, в этом перечне оказались 7 мечетей и 5 православных объектов в разных районах республики. В том числе расположенный на территории Казанского Кремля «Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображенного монастыря». Этот уникальный исторический объект относится к XVI веку.

Как отметил Зяббаров, постановка на кадастровый учет позволяет обеспечить сохранность объектов культурного наследия и избежать незаконного строительства на территориях, имеющих особый режим использования. На сегодняшний день в реестр недвижимости внесены порядка 60% таких территорий.