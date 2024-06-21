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В Татарстане после вмешательства прокуратуры IT-фирма выплатила 8 млн долга по зарплате
Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана успешно завершила проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Оргнефтехим Айти». В процесс проверки были выявлены серьезные нарушения прав работников, сообщили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, 40 сотрудников компании не получили заработную плату за март и апрель 2024 года. Общая сумма задолженности превысила 8 миллионов рублей.
Реагируя на выявленные нарушения, прокуратура направила представление директору организации. В документе содержалось требование об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Вмешательство прокуратуры оказалось эффективным: права работников были восстановлены, а задолженность по заработной плате полностью погашена.
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