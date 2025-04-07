news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 7 апреля 2025 12:38

В Татарстане после строительства обхода Челнов восстановят региональную дорогу

Читайте нас в
Телеграм

Федеральные дорожники приступили к восстановлению региональной автодороги Челны – Бурды в Тукаевском районе РТ. Она была задействована при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Дорожники восстановят участок 0+000 – 15+185 км протяженностью более 15 километров. Сейчас они срезают верхний слой покрытия, после чего уложат двухслойное покрытие общей толщиной 11 сантиметров. Работы на этом участке планируется завершить к концу апреля», – говорится в сообщении.

Всего в Тукаевском районе планируется восстановить 63 километра региональных автодорог, задействованных при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

В прошлом году было восстановлено 9,3 километра дорог, по которым подвозили строительные материалы. В этом году будут восстановлены 53,8 километра.

Работы по устранению дефектов проезжей части, возникших из-за строительства, финансируются из федерального бюджета.

#участок м7 в обход челнов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

6 апреля 2025
Минниханов: «РТ – один из ключевых регионов взаимодействия России с исламским миром»

Минниханов: «РТ – один из ключевых регионов взаимодействия России с исламским миром»

6 апреля 2025