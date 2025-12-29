В Татарстане после реконструкции ввели в эксплуатацию около 100 км трассы М7

В Татарстане ввели в эксплуатацию после реконструкции участок федеральной трассы М7 «Волга» с 1070 по 1166 км. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В рамках работ по увеличению количества полос движения с двух до четырех выполнен впечатляющий объем работ. Только по устройству земляного полотна было разработано 6,6 млн куб. метров выемки и отсыпано 6,7 млн куб. метров насыпи. Устроено более 3,1 млн куб. метров основания дорожной одежды, которое предназначено для распределения давления от транспортного потока на земляное полотно. Уложено свыше 1,1 млн тонн асфальтобетона в два слоя, что позволит обеспечить нормативную прочность дорожной одежды на скоростном участке автодороги», – заявил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Реконструкция участков автодороги М7 от Набережных Челнов до границы с Республикой Башкортостан началась в 2022 году.

Здесь построили и реконструировали пять мостов протяженностью от 47 до 223 метров через реки Ашпалинка, Мензеля, Дарьянка, Ик и Сюнь. Кроме того, возвели 10 транспортных развязок и путепроводов для безопасного выезда на федеральную автодорогу. Для проезда сельскохозяйственной техники обустроено шесть технологических проездов.

Чтобы избежать выездов на встречную полосу, транспортные потоки разделили металлическим двухсторонним барьерным ограждением. На всем протяжении смонтировано более 145 км линий электроосвещения, подключенных к автоматизированной системе управления.

Для жителей близлежащих населенных пунктов Сосновый Бор, Кузембетьево, Усаево, Коноваловка, Белопахотный, Юртово, Дружба, Качкиново, Старое Байсарово построили 17 надземных пешеходных переходов, а также установили автобусные остановки и обустроили пешеходные дорожки к ним.

На участках автодороги, которые расположены вблизи населенных пунктов и искусственных сооружений, смонтированы шумозащитные экраны.

Для выполнения этих работ в пиковые периоды было задействовано 1,5 тыс. человек, 500 единиц техники, четыре асфальтобетонных и два бетонных завода.

В этом году трассе М7 в Татарстане дорожники также обновили слои износа. Работы проведены на участках общей протяженностью 132 км в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Мамадышском и Елабужском районах и в Набережных Челнах.

Аналогичные работы по восстановлению дорожного покрытия асфальтобетоном выполнены на подъезде к Кирову от трассы М7.

Кроме того, отремонтированы путепроводы на 786 и 821 км трассы М7. На путепроводе на 786 км специалисты отремонтировали опоры, частично заменили балки пролетного строения и устроили мостовое полотно, заменили регуляционные сооружения, лестничные сходы и водоотводные лотки. На 821 км заменили поврежденную балку пролетного строения и установили габаритные ворота.