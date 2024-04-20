В Татарстане после капремонта 730 домов жилищные условия улучшились у 158 тыс. жителей

В Татарстане за прошлый год по программе капремонта обновлено 730 многоквартирных домов. Благодаря этому жилищные условия улучшили более 158 тыс. жителей республики. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.

«Принимаемые меры по повышению качества жизни и благополучия граждан позволили по итогам 2023 года достичь обеспеченности общей площадью жилья до 29,5 кв. метров в расчете на одного жителя», – сказал глава Правительства РТ.

Песошин уточнил, что за прошлый год введено свыше 3,4 млн кв. метров жилья. Строительные работы выполнены более чем на 708 млрд рублей.

Кроме того, благоустроено 68 общественных пространств на сумму 2,9 млрд рублей. По программе «Наш двор» обустроено 960 дворовых территорий.