В Татарстане после антикоррупционных проверок уволили пять должностных лиц

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В Татарстане в этом году проведено около 22 тыс. антикоррупционных контрольных мероприятий. В результате к дисциплинарной ответственности привлечено 162 должностных лица, уволено – пять. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов на Республиканском антикоррупционном форуме «Алма – бирмэ!» в Казани.

«За прошлый год проведено около 24 тыс. контрольных мероприятий. К дисциплинарной ответственности привлечено 298 должностных лиц органов власти, уволено и лишено полномочий девять человек», – рассказал он.

По словам Гаязова, в Татарстане были выявлены факты конфликта интересов. В качестве примера он привел случай с одним из бывших руководителей районов.

«В 2022 году у одного из руководителей муниципального образования были выявлены нарушения, связанные с личной заинтересованностью в деятельности агрофирмы. Чтобы избежать конфликта интересов, позже он перешел руководителем в эту фирму. Сейчас обстоятельством занимаются правоохранительные органы. Если бы вовремя были приняты исчерпывающие меры, то последствий можно было бы избежать», – заявил он.

Замначальника управления заметил, что проблемной остается сфера ЖКХ. В частности, коррупционные риски выявляются при начислении управляющими компаниями оплаты за водоснабжение, отопление. Есть факты предъявления счетов за неоказанные жилищные услуги. Например, после проверки трудовой инспекции две управляющие компании вернули жильцам более 800 тыс. рублей, начисленных за тепло и горячую воду, поскольку суммы не соответствовали показаниям приборов учета.

Гаязов уточнил, что общее число протоколов об административных правонарушениях, составленных Госжилинспекцией за 2020 – 2023 годы, превысило 2 тыс.

«Тем не менее эта работа не снижает коррупционные риски, связанные с подделкой протоколов с собраний собственников жилья многоквартирных домов по выборам управляющих организаций. Хотя подделка подписей жильцов в ряде случаев обнаруживается при визуальном осмотре документов. В той или иной степени мы все являемся пострадавшими от ЖКХ. И в лучшую сторону ситуация существенно не меняется», – подчеркнул он.

Гаязов добавил, что управлением в этом году также проводился мониторинг качества проведенного капремонта в домах. «Только по трем обследованным домам выявлены завышения объемов выполнимых работ на сотни тысяч рублей», – отметил он.

В этом году значительные нарушения были выявлены в работе частных образовательных организаций в Татарстане, продолжил замначальника управления.

Частные школы и детские сады частично финансируются из республиканского бюджета. Только за последние пять лет бюджетные затраты на них превысили 1,3 млрд рублей. «При этом как минимум в пяти организациях обнаружены приписки и удвоение детей. По части случаев возбуждены уголовные дела», – сказал он.

Например, в развивающем центре «Всезнайка и Ко» несколько детей, внесенных в списки, в этом году его не посещали. Соответственно, не получали в нем образовательные услуги. Более того, выяснилось, что некоторые семьи уже на протяжении нескольких лет живут в других регионах России.

Кроме того, в 22 организациях из 44, получающих ежегодные субсидии, обнаружены нарушения лицензионных требований. Речь идет о приеме на работу руководящих педагогических работников, не имеющих профессионального образования или стажа, наличии в штате непроверенных подсудимых педагогов, осуществлении образовательной деятельности без лицензии.

«Практически нет ни одного направления экономики и социальной сферы, полностью свободного от коррупции и коррупционных рисков. Большая часть из них находится на грани перехода в уголовную плоскость», – заключил Гаязов.