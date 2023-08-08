В Татарстане порядка 400 тысяч жителей имеют заболевания глаз

Порядка 400 тысяч жителей Татарстана имеют заболевания глаз. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения Казани, заместитель главного врача по поликлинической части Республиканской клинической офтальмологической больницы Елена Жиденко.

«В Татарстане 397 тысяч офтальмологических больных. Первичная заболеваемость – это случаи, которые в прошлом году были зарегистрированы впервые, их было 97 тысяч, причем 47 тысяч случаев – это дети, 50 тысяч – взрослое население», – отметила врач.

За прошлый год около 370 жителей Татарстана впервые получили инвалидность из-за проблем с глазами. Чаще всего из-за глаукомы, возрастной макулярной дегенерации, атрофии зрительного нерва и диабетической ретинопатии.

Елена Жиденко добавила, что по республике офтальмологи выполнили порядка 800 тысяч приемов за 2022 год. Около 20 тысяч пациентов были госпитализированы, еще 10 тысяч жителей РТ были направлены на дневной стационар.