В Татарстане поругались двое пьяных приезжих на заработки, один напал с ножом на другого

По версии следствия, 24 апреля в Зеленодольске 35-летний житель Пермского края, приехавший в Татарстан на заработки, будучи пьяным, поссорился со своим 26-летним соседом по общежитию из Удмуртии. Пермяк сделал ему замечание из-за его злоупотребления спиртным, в ответ на что тот ударил его.

Тогда житель Пермского края достал нож и ударил соседа в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Свою причастность к преступлению мужчина признал частично. В скором времени ему изберут меру пресечения, расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.