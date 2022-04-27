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Происшествия
27 апреля 2022  11:09
Павел Климчак

В Татарстане поругались двое пьяных приезжих на заработки, один напал с ножом на другого

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По версии следствия, 24 апреля в Зеленодольске 35-летний житель Пермского края, приехавший в Татарстан на заработки, будучи пьяным, поссорился со своим 26-летним соседом по общежитию из Удмуртии. Пермяк сделал ему замечание из-за его злоупотребления спиртным, в ответ на что тот ударил его.

Тогда житель Пермского края достал нож и ударил соседа в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Свою причастность к преступлению мужчина признал частично. В скором времени ему изберут меру пресечения, расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#ударил ножом
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