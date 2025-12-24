В Татарстане помесь волка с собакой причислят к охотничьим ресурсам. Законопроект, которым вносятся изменения в Экологический кодекс РТ, приняли сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«Федеральным законодательством допускается, что регионы своими законами могут включать млекопитающих и птиц в охотничьи ресурсы. К охотничьим ресурсам на территории Татарстана отнесена серая ворона. Законопроектом предлагается дополнить указанный пункт помесью волка с собакой – особью животного, для которой охотничьи угодья являются естественной средой обитания», – рассказал депутат Назип Хазипов.

Он отметил, что ежегодно в охотничьих угодьях республики наблюдаются помеси волка с собакой, которые сбиваются в стаи и представляют опасность для людей и животных.

«В республике имеются случаи нанесения ими ущерба популяциям диких животных. Районные специалисты Госкомитета РТ по биологическим ресурсам и охотпользователи постоянно обнаруживают в охотyгодьях трупы косуль, загнанных и задушенных этими хищниками, особенно часто это происходит зимой в условиях глубокого снега. Оценочный ущерб составляет около 3 млн рублей», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, по его словам, помесь волка с собакой является переносчиком бешенства. «А поскольку они не боятся людей, то могут близко подходить к населенным пунктам и контактировать с домашними животными и человеком», – заметил Хазипов.

Он уточнил, что только за 11 месяцев этого года в республике выявлено 24 случая бешенства.

«Принятие закона будет способствовать снижению экологического ущерба от действий этих диких животных и снижению риска распространения особо опасных заболеваний», – заключил депутат.