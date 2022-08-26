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Происшествия
26 августа 2022  11:22
Елена Саляхова

В Татарстане полуторогодовалый малыш утонул в самодельной емкости для полива

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Тело полуторагодовалого малыша нашли в самодельной емкости для полива. Мальчик утонул в селе Нурласткого района республики вечером 24 августа, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мать мальчика вместе с еще одним маленьким сыном гостила у родственников. Пока взрослые находились в доме, дети играли в огороде. Именно там находилась сделанная из колеса от трактора емкость для полива.

 

Фото: © СУ СК России по РТ

В какой-то момент женщина вышла посмотреть за детьми и обнаружила младшего ребенка в емкости с водой. Малыш уже не подавал признаков жизни.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент следователи устанавливают причины  трагедии.

#утонул ребенок #нурлатский район #Уголовное дело
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