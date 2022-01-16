В Татарстане пожарные потушили горящий дом, не дав огню перекинуться на соседние строения

Инцидент произошёл сегодня утром в садовом товариществе «Весна-2» Тукаевского района: на улице Прибрежной загорелся частный двухэтажный дом. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В дом не был проведён газ, отопление было электрическим. Когда пожарные подъехали на место происшествия, крыша дома уже обрушилась внутрь. Огнеборцев встретили соседи, которые сообщили, что хозяин дома живет в городе. Был риск, что огонь распространится на соседние участки.

В скором времени пожарные потушили возгорание площадью 63 квадратных метра, не дав возгоранию дойти до соседних домов. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.