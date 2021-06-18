В Татарстане полностью реализованы две программы капремонта объектов

В Татарстане полностью реализованы две программы с лимитом финансирования почти 50 млн рублей — программы капитального ремонта учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии и зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия. Об этом доложил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По данным министра, сегодня в работе находятся 26 программ, общий объем выполнения составляет 40%. Самая масштабная среди них — программа ремонта образовательных учреждений, на реализацию которой республиканского бюджета выделяется 2 млрд рублей. Будут отремонтированы 213 объектов. Общее выполнение программы — 47%.

По капремонту дошкольных учреждений планируется отремонтировать 49 детских садов. По 28 объектам работы выполнены на 53%. 6 детсадов завершены, 22 — в работе у подрядчиков.

В программу ремонта в части общеобразовательных организаций входят 23 школы, из них на 7 работы завершены.

На 45% завершены мероприятия по капремонту коррекционных школ. Два образовательных учреждения подрядчики закончили. По 5 школам работы пока ведутся.

По этой же программе в 2021 году должны быть отремонтированы 116 функциональных зон в общеобразовательных организациях.