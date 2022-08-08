В Татарстане полмашины разворотило после лобового столкновения, один водитель погиб

ДТП произошло сегодня днем в Азнакаевском районе республики. На трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки – «Лада Гранта» и Chevrolet. Одну из машин сильным ударом отбросило с дороги в кювет. Половина корпуса иномарки получила серьезные повреждения.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося, в результате ДТП погиб водитель Chevrolet. Различные травмы получили водитель и пассажир отечественной легковушки. Их увезли в больницу.