«Традиции Запада и Востока»: в Казани открылся фестиваль мусульманского кино

Ведущих представителей киноиндустрии России и зарубежных стран собрала накануне в Казанской ратуше церемония открытия XVIII Казанского кинофестиваля. Кто прошел по «красной дорожке» и почему зарубежные режиссеры планируют снимать фильмы с кинематографистами Татарстана, - в фотоистории «Татар-информа».

Красная ковровая дорожка у входа в Казанскую ратушу еще за час до открытия фестиваля стала привлекать внимание проходивших мимо жителей столицы Татарстана, заставляя их останавливаться и ждать начала церемонии.

И хотя ртутный столбик в последние дни показывает температуру не выше 10 градусов, это не отпугнуло и завсегдатаев фестиваля. Видимо тех самых, которые ходит на кинопоказы с термосами и домашними заготовками, чтобы оценить новинки кинематографа, о которых говорила в интервью «Татар-информу» исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова. Настоящие киноманы. Тем не менее к началу церемонии вдоль дорожки собралось несколько десятков зрителей.

В сравнении с прошлым годом география фестиваля заметно расширилась в связи со снятием ковидных ограничений - на церемонию съехались представители не только регионов России, но Турции, Египта, Ирана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и других стран. Флаги всех этих государств развевались на ветру вдоль дорожки, отчасти символизируя неизменный девиз фестиваля «Через диалог культур к культуре диалога».

Кстати, одной из первых на красной дорожке оказалась автор слогана - член Союза журналистов России и Татарстана Раиса Сафиуллина. В это же время по красной дорожке прошли и представители Союза кинематографистов Республики Татарстан, среди которых были Мансур Гилязов, Елена Алексеева, Альфия Ярош и другие.

Надо сказать, что гости отмечают некоторый подъем татарстанского кинематографа. Эти слова подтверждаются тем, что в международную конкурсную программу уже традиционно во все номинации стали проходить работы, представляющие республику. В этом году Татарстан представляют фильмы «Тарлан» Юлии Захаровой (снятый в копродукции с Казахстаном), «Галиябану» Рифата Миндубаева, «Габдрахман» Рафиля Галимуллина и «Сосновый ключ» Булата Минкина. Их создатели также прошли по дорожке в Казанскую ратушу.

«В искусстве нет понятия «национальное», оно не ограничено ни территориально, ни ментально. Когда команда смотрит в одну сторону - тогда и получается проект. Мне кажется, нашей работой нам удалось это лишний раз доказать. Конечно, у нас серьезные соперники, но я уверена, что «Тарлан» - фильм не одного сезона, не одного проката», - поделилась продюсер картины «Тарлан» Алмагуль Тлеуханова.

Надо сказать, что в этом году отборочная комиссия проделала огромную работу, выбрав 50 конкурсных работ из 625 полученных заявок из 44 стран мира.

Однако кто же одержит победу в своих номинациях - решать другим судьям. Ежегодно дирекция фестиваля серьезно относится к концепции, лежащей в основе проекта. Именно поэтому тщательно отбираются члены жюри кинофорума. В этом году его возглавил заслуженный деятель искусств России, народный артист РФ Владимир Хотиненко. На самом первом кинофестивале режиссер представлял свою картину «Мусульманин» — первый фильм в истории российского кинематографа, где были затронуты темы ислама и веротерпимости.

«Сегодня существует огромное количество разных кинофестивалей. И среди всей этой палитры сложно найти свою нишу. Уверено можно заявить, что Казанский кинофестиваль эту нишу не просто нашел, а выстроил. И это не просто красивые слова — я говорю то, что думаю», — заявил на церемонии Хотиненко. Кстати, на фестиваль как премьерный семьянин он один из немногих прибыл со своей супругой - Татьяной Яковлевой.

Интересно, что фактически вместе с церемонией в кинотеатре «Синема 5» шла трансляция фильма-открытия. В этом году им стал «Ибн Фадлан», режиссер которого Айназ Мухаметзянов также посетил церемонию открытия. Надо сказать, что фильм был выбран в соответствии с тематикой фестиваля этого года. В этом году событие посвящено 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Кинокартина снята по мотивам «Путевых заметок» арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана.

Некоторое оживление на красной дорожке вызвало появление на ней телеведущей, советской и российской актрисы театра и кино Олеси Судзиловской. Несколько раз поклонники творчества просили артистку сфотографироваться с ними. Актриса смело делала селфи с фанатами, но на дорожке не задержалась. Неудивительно, ведь скоро ей предстояло оказаться на сцене в качестве ведущей церемонии открытия кинофорума. По дорожке она прошла в сопровождении своего коллеги по проведению вечера - актера Альметьевского театра Динара Хуснутдинова и заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан, композитора, автора гимна международного фестиваля мусульманского кино Эльмира Низамова.

На красной ковровой дорожке не обошлось и без гостей Казани, прибывших из разных уголков мира, чтобы принять участие в грандиозном проекте. Среди них – турецкий режиссер Олгун Оздемир, иранский режиссер Нахид Хассанзаде, казахстанский актер Жанбалаев Асланбек, режиссер из Египта Магди Ахмед Али, таджикистанский режиссер Умедшо Мирзоширинов, режиссер из Кыргызстана Адилет Каржоев, народный артист Азербайджана Октай Миркасыйм, иранский кинокритик Зохра Замани и многие другие.

Как отмечалось ранее, всего фестиваль примет 127 иностранных гостей, каждый из которых внесёт свою лепту в проведение кинофорума. За предстоящие дни планируется провести огромное количество встреч с создателями фильмов, мастер-классов для начинающих актеров и режиссеров, мероприятий деловой площадки, которые объединят кинематографические регионы России и страны СНГ, и много других событий.

«Нам бы хотелось создать с Татарстаном общий кинопродукт, который стал бы своеобразным миксом культур. И вообще фестиваль дает возможность обмена опытом и взаимодействия представителей тех пластов киноиндустрии, которые в обычной жизни не соприкасаются. Уверен, что это станет импульсом для развития кинематографа в мире», — рассказал участник международного питчинга из Индии Рохит Кхайтан.

В Казанскую ратушу также прибыли заместитель Премьер-министра РТ, председатель организационного комитета фестиваля Василь Шайхразиев со своей супругой Гульнур Шайхразиевой, министр культуры РТ Ирада Аюпова. Чуть позже к ним присоединилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Почтил своим присутствием мероприятие и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Проводить церемонию открытия Казанского кинофестиваля в Казанской ратуше уже становится традицией. С чем именно связан перенос торжеств из стен КРК «Пирамида» в одно из центральных зданий города, точно неизвестно. Возможно, более камерный зал создает куда более уютную атмосферу, нежели масштабный зал «Пирамиды». Действительно, все гости расположились в дружественной близости друг к другу, что дает повод лишний раз завести диалог с соседом.

Открыл кинофестиваль музыкальный номер «Изгелек нуры». Весь вечер номера сопровождала музыка, которую исполнял оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина под руководством дирижера Ильяса Камалова.

После демонстрации наград будущих победителей слово взял Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Мне доставляет огромное удовольствие принимать участие в открытии кинофорума, который проходит в особой атмосфере празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Благодаря личной поддержке Президента РФ Владимира Путина это знаковое событие отмечается на общегосударственном уровне. Принятие ислама нашими предками во многом определило формирование российской цивилизации, вобравшей в себя традиции и Запада, и Востока. Оно сделало нас частью огромного исламского мира. Показательно, что фильмом-открытием фестиваля стала лента татарстанского режиссера Айназа Мухаметзянова „Ибн Фадлан“, которая повествует о событиях тех дней», — обратился к присутствующим Мухаметшин. Политик напомнил, что с каждым годом фестиваль, чей девиз гласит «К диалогу культур через культуру диалога», уверенно завоевывает сердца кинозрителей, укрепляет свои позиции и авторитет не только в России, но и во всем мире. «Отрадно, что кинематографисты из разных стран, посетившие Казань, возвращаются к нам снова, чтобы представить новые фильмы. О востребованности мероприятия свидетельствует и расширяющаяся география участников, число и качество представленных фильмов», — подчеркнул он.

Президент Казанского международного фестиваля мусульманского кино, председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин прислал приветственную телеграмму в адрес кинофорума. От его имени гостей поприветствовал Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан хазрат Аббясов. «В 18-й раз проходит фестиваль, и это показывает, что он сегодня особенно востребован. Важный посыл кинофестиваля — это диалог: диалог культур, традиций и, что самое главное сегодня, пропаганда духовной нравственности. Все мы видим, что сейчас в мире неспокойное время. И сегодня как никогда через призму кино, искусства мы должны распространять важные духовно-нравственные ценности. Всевышний сотворил разные времена и народы, чтобы мы познавали друг друга и обогащались. И наш фестиваль способствует этому призыву», — подчеркнул Рушан хазрат.

Одна из членов жюри из Египта, режиссер, актриса, продюсер Ильхам Шахин знает о фестивале не понаслышке - это ее третий приезд в Казань. Дважды ее фильмы уже получали награды Казанского кинофестиваля. «Когда я приехала сюда в первый раз, я была восхищена тем, что Президент РТ и муфтий России задействованы в фестивале. Это доказывает, что в Татарстане политика и религия одинаково заинтересованы в развитии киноиндустрии», – поделилась мнением она.

На открытии было сказано много трогательных слов, спето, сыграно и прочитано множество сочинений, демонстрирующих, впрочем, лишь часть палитры культур мира. Удивление и восхищение на церемонии вызвало прочтение стихотворения «Туган тел» Габдуллы Тукая на казахском языке в исполнении казахстанского кинематографа Асланбек Жанбалаев.

Зарядившись атмосферой, свои вокальные данные продемонстрировала и Олеся Судзиловская.

Кроме того, актер театра Моссовета Стас Бондаренко поздравил организаторов с открытием и продолжил выступление строками Георгия Шелда из «Заповеди поэта».

Трогательным моментом церемонии стало выступление Тимура Гарафутдинова, режиссера и актера, для которого Татарстан – это малая Родина. Вместе с казанским хором мальчиков и юношей под руководством Дмитрия Железнова исполнил саундтрек к своему фильму «Внук», который представят на кинофестивале уже завтра. Завершилась церемония исполнением гимна фестиваля.

Теперь впереди насыщенные дни кинофестиваля, подробная программа которых представлена на официальном сайте форума. Все общедоступные события КМФМК бесплатны.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»