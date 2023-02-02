В Татарстане полиция накрыла нарколабораторию в ангаре, изъято почти 14 кг синтетики

В Кайбицком районе Татарстана ликвидирована нарколаборатория, в которой производили синтетический наркотик, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

По предварительным данным, осенью прошлого года трое сообщников связались с оператором одного из запрещенных онлайн-магазинов, купили у него специальное оборудование и прекурсоры для изготовления синтетики, а также получили инструкции.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Для своих целей татарстанцы арендовали в селе Мурали ангар, который переоборудовали под нарколабораторию. Первую партию сообщники попытались продать, оборудовав закладку в лесном массиве неподалеку от трассы в Верхнеуслонском районе.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

В процессе обыска полицейские изъяли из ангара 10 килограммов наркотика, а затем еще 3,5 килограмма из тайника. В отношении троих татарстанцев возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Сейчас они находятся под стражей.