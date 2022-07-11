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Ру Тат
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Происшествия
11 июля 2022  15:18
Павел Климчак

В Татарстане полицейский спас женщин из горящего дома

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Незадолго до инцидента инспектор ДПС в Буинском районе Семен Власов находился у себя на участке – отдыхал после смены. Вскоре он заметил возгорание на соседней улице.

Полицейский сразу сообщил о случившемся экстренным службам и побежал к месту происшествия – там он увидел горящий дом. Войдя внутрь, он нашел в одной из комнат спящих женщин. Он разбудил их и вывел на свежий воздух.

До приезда пожарных Семен Власов тушил горящий дом вместе с соседями, не давая огню распространяться. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

 

Фото: МВД по РТ

 

#спасли из огня
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