В Татарстане полицейский спас женщин из горящего дома

Незадолго до инцидента инспектор ДПС в Буинском районе Семен Власов находился у себя на участке – отдыхал после смены. Вскоре он заметил возгорание на соседней улице.

Полицейский сразу сообщил о случившемся экстренным службам и побежал к месту происшествия – там он увидел горящий дом. Войдя внутрь, он нашел в одной из комнат спящих женщин. Он разбудил их и вывел на свежий воздух.

До приезда пожарных Семен Власов тушил горящий дом вместе с соседями, не давая огню распространяться. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.