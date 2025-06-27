В Татарстане полицейский спас девушку-подростка, которая чуть не утонула в Каме

Фото: МВД по РТ

Накануне ночью на набережной Камы заметили девочку-подростка, которая зашла в воду в верхней одежде и начала плыть от берега. Температура воды была низкой, девушка далеко заплыла, и возникла реальная угроза ее жизни.

Старший сержант полиции быстро взял катамаран и направился к тонущей. Девочка уже была в полубессознательном состоянии и захлебывалась водой.

Полицейский поднял ее на катамаран и оказал первую помощь. Девочка пришла в себя, ее увезли в больницу, сейчас ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.