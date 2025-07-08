В Татарстане полицейские задержали 13 человек, находящихся в федеральном розыске

Полицейские Татарстана задержали 13 человек, объявленных в федеральный розыск. Среди них – двое подозреваются в кражах, один – в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Так, в Казани на проспекте Победы задержан 19-летний местный житель, разыскиваемый за кражу. Его заключили под стражу. На улице Сафиуллина задержана 33-летняя женщина — также по подозрению в краже.

На улице Павлюхина в столице Татарстана поймали 27-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.