В Татарстане полицейские устроили облаву на нелегальных мигрантов

В Татарстане правоохранители совместно со следователями провели рейд для выявления нелегальных мигрантов. Поводом послужило сообщение о том, что в распределительном центре и объектах общепита могут работать нелегальные иностранные граждане. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Так, на территории распределительного центра одной из торговых сетей, расположенной в Лаишевском районе, стражи порядка выявили 11 иностранцев с нарушением миграционного законодательства. На мигрантов составлены протоколы. Кроме того, фигурантов отправили в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

Нарушения были обнаружены и в одном из кафе столицы Татарстана. Так, в казанском заведении работали пятеро нелегальных мигрантов. Им назначили штрафы в размере 2000 рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают юридических лиц, представители которых не проверили законность осуществления мигрантами трудовой деятельности.