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В Татарстане полицейские спасли из горящего дома супружескую пару
Ночью в дежурную часть отдела МВД России по Менделеевскому району поступило сообщение о пожаре в частном доме. Сообщалось, что в доме могут находиться люди, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.
Капитан полиции Леонид Тарасов и майор полиции Алмаз Файзрахманов сразу же выехали к месту происшествия. Клубы дыма также увидел инспектор ДПС Сергей Нагимов, который проезжал неподалеку.
На месте полицейские узнали от соседей о том, что в доме находится супружеская пара. Стражи правопорядка вошли в горящий дом, где на веранде обнаружили людей.
Выяснилось, что женщина подвернула ногу и не могла сама идти. Супруг попытался ее вынести, но надышался дымом и ослаб.
Полицейские вынесли пострадавших на улицу и передали медикам скорой медицинской помощи.
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