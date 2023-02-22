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Руc Тат
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Происшествия 22 февраля 2023 11:22

В Татарстане полицейские спасли из горящего дома супружескую пару

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Ночью в дежурную часть отдела МВД России по Менделеевскому району поступило сообщение о пожаре в частном доме. Сообщалось, что в доме могут находиться люди, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Капитан полиции Леонид Тарасов и майор полиции Алмаз Файзрахманов сразу же выехали к месту происшествия. Клубы дыма также увидел инспектор ДПС Сергей Нагимов, который проезжал неподалеку.

На месте полицейские узнали от соседей о том, что в доме находится супружеская пара. Стражи правопорядка вошли в горящий дом, где на веранде обнаружили людей.

Выяснилось, что женщина подвернула ногу и не могла сама идти. Супруг попытался ее вынести, но надышался дымом и ослаб.

Полицейские вынесли пострадавших на улицу и передали медикам скорой медицинской помощи.

#спасли семью #МВД по РТ
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