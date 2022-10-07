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Происшествия
7 октября 2022  16:40
Павел Климчак

В Татарстане полицейские прикрыли очередную финансовую пирамиду

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Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили интернет-платформу, которая работала по принципу финансовой пирамиды. На этом ресурсе пользователям предлагали инвестировать деньги в биржевую торговлю и получать доход в 1% в день – якобы эта прибыль должна была доставаться вкладчикам за операции с криптовалютой.

Помимо сайта, у организации имелось приложение. Ни там, ни там не публиковалась информация о регистрации юрлица, наличии нужной лицензии, адресе, телефонах и т.п. Тем не менее клиенты переводили деньги аферистам. Первое время они действительно получали обещанный доход, но затем выплаты прекратились.

«В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны 12 человек. Каждый из них потерял от 70 тысяч до 32 миллионов рублей, а общая сумма ущерба составила порядка 145 миллионов рублей. Однако у следователей и оперативников есть все основания полагать, что попавшихся на уловки мошенников гораздо больше», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские Татарстана задержали организаторов пирамиды – ими оказались двое братьев из Альметьевска. На них возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас они находятся под стражей.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают всех потерпевших от рук злоумышленников.

#финансовая пирамида
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