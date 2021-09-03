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Ру Тат
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3 сентября 2021  10:53
Полина Шевчук

В Татарстане полицейские прикрыли магазин, торгующий контрафактной обувью и костюмами

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Сотрудники УЭБ и ПК МВД Татарстана получили информацию, что в одном из магазинов, а также через страницу в соцсети, торгуют контрафактной продукцией. Среди ассортимента были спортивные костюмы, сумки и обувь с лейблами известных брендов.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, во время контрольной закупки полицейские обнаружили в помещении магазина, а также на складе 315 единиц одежды, сумок и обуви с признаками контрафакта. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». 
 

#Контрафактная продукция #МВД РТ #подделка
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