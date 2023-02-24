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В Татарстане полицейские после погони задержали в стельку пьяного водителя без прав
В Татарстане на трассе Челны – Заинск сотрудники ДПС задержали пьяного водителя. Об этом сообщает в своем Telegram-канале республиканская Госавтоинспекция.
Внимание полицейских привлекла «Лада», петляющая из стороны в сторону. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, но на одном из поворотов с управлением не справился и вылетел в кювет.
40-летнего мужчину задержали. Результаты медосвидетельствования показали превышение алкоголя в выдыхаемом воздухе почти в 8 раз. Алкотектор показал 1,220 мг/л, что является почти смертельной дозой. Кроме того выяснилось, что водитель сел за руль без прав.
Против мужчины составили административный материал и арестовали на 10 суток, а машину отправили на спецстоянку.
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