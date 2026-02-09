В Татарстане полицейские поймали водителя из Марий Эл с килограммом наркотиков

В Татарстане полицейские задержали 43‑летнего жителя Республики Марий Эл, который пытался ввезти в регион почти килограмм синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Автомобиль мужчины остановили на стационарном посту «Малиновка». Он заметно нервничал, и инспекторы решили досмотреть его вещи и салон машины.

В результате проверки было обнаружено более 10 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что внутри находилось 987 граммов синтетического наркотика PVP – это относится к особо крупному размеру.

Водитель признался, что приобрел наркотики для последующего сбыта. По указанию куратора, с которым он общался через мессенджер, он должен был разложить запрещенные вещества в тайники‑закладки на территории Верхнеуслонского района. Для поездок мужчина использовал арендованный автомобиль. Известно, что в 2016 году он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.