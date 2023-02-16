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Руc Тат
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Происшествия 16 февраля 2023 09:57

В Татарстане полицейские поймали двоих подростков, которые угоняли и портили авто

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В течение недели в полицию от жителей Зеленодольского района республики поступило несколько сообщений об угоне и порче их авто, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Стражи порядка в кратчайшие сроки смогли установить предполагаемых злоумышленников. Ими оказались двое подростков – 16 и 17 лет.  Как выяснилось, парни совершали угоны из хулиганства.

В настоящее время проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.
 

#Угон автомобиля #хулиганы #МВД по РТ
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