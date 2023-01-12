Полицейские РТ перекрыли канал оптовой поставки в республику ядовитой незамерзайки
Канал оптовой поставки ядовитой незамерзайки в Татарстан из соседнего региона выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.
Старжи порядка установили жителей республики, которые привозили стеклоомывайку, изготовленную с использованием метилового спирта, который является ядовитым.
Как стало известно агентству, полицейские совместно с коллегами из Госалкогольинспекции обнаружили склады, где хранилось 2472 полиэтиленовых 4,3-литровых емкостей стеклоомывающей жидкости.
Общий объем изъятой продукции составил более 10 тысяч литров.
Образцы омывайки направлены на экспертизу.